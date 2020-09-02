«الاتحاد للطيران» توفر رحلات إلى 7 وجهات هندية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

ذكرت «الاتحاد للطيران» أنها ستوفر من الآن وحتى 15 سبتمبر الجاري رحلات إلى 7 وجهات هندية للضيوف المسافرين من أبوظبي ومحطات محددة في شبكتها، مشيرة إلى أن الوجهات هي: أحمد آباد ومومباي وبنغالورو وكوتشي ونيودلهي وكوزيكود وتيروفانانثابورام.

وأضافت الناقلة، في تحديث أمس، إن المسافرين سيكونون قادرين على التنقل عبر أبوظبي إلى الهند من بيروت والقاهرة وشيكاغو وفرانكفورت ولندن وميلانو ونيويورك وباريس وتورنتو وواشنطن.

وأشارت الناقلة إلى أنها ستوفر أيضاً رحلات جوية من 9 وجهات هندية إلى أبوظبي، وستكون مفتوحة حتى 15 سبتمبر وهي: أحمد أباد، ومومباي، وبنغالورو، وكوتشي، ونيودلهي، وكوزيكود، وحيدر أباد، وتشيناي، وثيروفانانثابورام.

وذكرت الناقلة للمسافرين من باكستان، أن هناك عدداً من لوائح السفر التي يجب أن يكونوا على دراية بها، حيث يجب تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية قبل أن يُسمح بالسفر، كما يجب تنزيل تطبيق «الحصن» الإماراتي.

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