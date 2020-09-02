مليار درهم مبيعات «اكتشف المفاجأة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

سجلت حملة «اكتشف المفاجأة» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبيعاتٍ تخطّت قيمتها مليار درهم في منافذ البيع بالتجزئة المشاركة بالحملة حتى نهاية يوليو، والتي تشمل فقط مشتريات العملاء باستخدام بطاقات Visa العالمية المؤهلة من البنوك والمصارف الشريكة.

واستمرت حملة «اكتشف المفاجأة» خلال الفترة الممتدة بين 2 يوليو حتى 31 أغسطس، وتتوقع الدائرة أن تسجل الأرقام النهائية للحملة، التي يتوقع الكشف عنها في نهاية سبتمبر، أرقاماً قياسية، خاصة مع تكثيف منافذ البيع بالتجزئة لعروضهم المجزية قُبيل إعادة فتح المدارس.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تعليقاً على ذلك: «حققت حملة اكتشف المفاجأة نجاحاً باهراً، برهن على قدرة قطاع التجزئة في أبوظبي على الانتعاش والنمو مُجدداً، ولا سيما عند تطبيق هيكليات دعم تتسم بقدر عالٍ من الاستباقية»

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