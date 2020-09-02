8 إجراءات للمسافرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة توضيح وإبراز 8 لوائح وإجراءات للمسافرين الدوليين، تماشياً مع التدابير الاحترازية الخاصة والإجراءات الوقائية بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

متطلبات

وأضافت الدائرة، في تعميم صدر أمس، إن اللوائح والإجراءات الثمانية تشمل أولاً، أن يخضع المسافرون الدوليون والقادمون إلى الإمارة للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، وثانياً، يتوجب على المسافرين الدوليين الذين يصلون من مطارات أخرى داخل الدولة الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي الذاتي، وثالثاً لا يسمح لمقيمي الفنادق والخاضعين للحجر الصحي بمغادرة غرفهم، ورابعاً يتوجب على السائحين الذين حصلوا على نتائج سلبية لاختبار «كوفيد -19» البقاء تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً والخضوع لاختبار ثانٍ في اليوم رقم 12.

ونوهت الدائرة إلى أن الإجراء الخامس هو إذا كان الضيف العائد من السفر مقيماً في أبوظبي، وأجري الحجر الصحي الذاتي في المنشأة الفندقية، فإن مدة الحجر الصحي الذاتي هي 14 يوماً، وسادساً إذا كان الضيف من مقيمي أبوظبي وعائداً من السفر الدولي ويخضع لإجراءات الحجر الصحي الذاتي في منشأة فندقية، فإن مدة الحجر الصحي الذاتي هي 14 يوماً والاستثناء الوحيد لتقليلها إلى 7 أيام للفئات الذين يعملون في القطاع الحيوي واستخدام الفنادق للحجر الصحي مع ضرورة إعادة اختبار «بي سي ار» في اليوم السابع، وذلك لاستئناف العمل في اليوم الثامن في حال النتيجة السلبية.

بروتوكولات

وأشارت إلى أن الإجراء السابع هو أن تتضمن المنشأة الفندقية نموذج البيان الصحي الذي يوضح الالتزام ببروتوكولات الحجر الصحي الذاتي، والذي يجب أن يوقعه المسافرون الدوليون عند تسجيل الوصول، وثامناً التأكد من الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن الجهات المعنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز