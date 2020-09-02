«اقتصادية أبوظبي» تدشن «معاك» لدعم 88 ألف مستثمر

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أمس خدمة «معاك» لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المباشر للمستثمرين وكل المتعاملين على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة للاستشارات الاقتصادية والقانونية ودعم وتطوير الأعمال. وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أهمية خدمة «معاك» في تسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، بما يعكس التزام الدائرة في تعزيز بيئة أعمال حاضنة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ أبوظبي مقراً لأعمالهم، عبر زيادة ثقتهم في مناخ الأعمال في الإمارة. وقال: «إن مشروع خدمة «معاك» يركز في مرحلته الأولى على بناء منصة تفاعلية بين مستشاري الدائرة والمتخصصين في تقديم الخدمات مع كل المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال وغيرهم من أصحاب العلاقة، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والدعم الفني اللازم لتمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة لمشاريعهم الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية».

منصة متكاملة

وأوضح الشرفاء أن مشروع خدمة «معاك» عبارة عن منصة متكاملة تعزز من التواصل مع المتعاملين، مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية الأولى للمشروع بدأت منذ بداية العام الجاري، حيث استفاد أكثر من 88 ألفاً و400 متعامل من الخدمات التي تقدمها الخدمة عبر استخدام نظام الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو الحضور الشخصي.

وأضاف أن خدمة «معاك» تعد إحدى المبادرات الريادية التي تطلقها الدائرة في سبيل دعم قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنهم من سهولة الحصول على المعلومات وسرعة تجاوب الدائرة مع متطلباتهم، وهي انعكاس لمسيرة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والتحول الرقمي وتقديم الخدمة المتميزة.

ربط مباشر

وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن الدائرة خصصت 9 من كوادرها كمستشارين لتقديم الخدمات عبر خدمة «معاك» يتحدثون 5 لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية، حيث جارٍ العمل حالياً على تعزيز المشروع بنظام توثيق العمليات والربط المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات ومعاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

وقال: «تشكل خدمة «معاك» خطوة مهمة نحو تقديم الدعم الكامل للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال الاستشارات الاقتصادية، والتي تشمل التعريف بالقطاع ومؤشراته الاقتصادية، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية المتوفرة، ومعلومات دراسة الجدوى والرسوم والمتطلبات، ومختلف الإجراءات المتعلقة برحلة المستثمرين».

خدمات

وأفاد أن إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع خدمة «معاك» من يناير حتى مايو الماضيين، نتج عنه توفير خدمات سواء من خلال الاتصال المباشر أو نظام الدردشة الفورية لحوالي 74430 شخصاً حصلوا على استشارات اقتصادية، و13847 شخصاً حصلوا على استشارات قانونية، في حين أن حوالي 218 شخصاً تقدموا للحصول على معلومات خاصة بدعم وتطوير الأعمال في إمارة أبوظبي.

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