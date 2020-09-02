«هيئة الاتصالات» تمنع 123 ألف هجمة سيبرانية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 123 ألفاً و102 هجمة سيبرانية خلال أغسطس الماضي بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.

ووفق حسابات «البيان»، تكون الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تصدت ومنعت نحو 555 ألفاً و321 محاولة وهجمة سيبرانية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال بسبب أزمة جائحة «كورونا» مع زيادة إقبال المستخدمين على الشراء أونلاين واستخدم الخدمات والمنصات الإلكترونية في البنوك والمتاجر لإتمام معاملاتهم وشراء احتياجاتهم.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صدر أمس، أن هجمات الشهر الماضي تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 74% وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني. تشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها. وبحسب التقرير، شملت محاولات الهجمات عمليات بحث عن الثغرات الأمنية، بنسبة 11% وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير عليها، إضافة إلى 16% هجمات التصيد الإلكتروني.

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