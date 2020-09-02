إطلاق «المنطقة 3» من مشروع «إثراء ديرة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إثراء دبي» - المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - عن إطلاق «المنطقة 3» من المرحلة الأولى من مشروع «إثراء ديرة» تحت اسم «شيرينا بلازا» والبدء بعملية عرض وتسليم وحدات المشروع للمستأجرين، تمهيداً لافتتاح المناطق 1 و2 و11 و13 التي أشرفت على نهايتها ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمتها الشركة لعدد من الصحافيين في «المنطقة 3» بحضور عصام كلداري الرئيس التنفيذي لـ «إثراء دبي» ورعد الجراح رئيس التطوير العقاري للشركة وعدد من المهندسين والمعماريين الذين عملوا على تطوير هذا المشروع.

مجتمعات سعيدة

وقال عصام كلداري: «يعد إطلاق المنطقة 3 من المشروع جزءاً من خططنا الهادفة إلى بناء مجتمعات سعيدة وتحقيق قيمة مضافة لسكان وزوار المنطقة بما تشكله من بيئة مثالية لأسلوب حياة متكامل، العمل والسكن والترفيه والتسوق، جميعها ضمن مشروع واحد. وقد نجحنا في تحقيق ذلك عن طريق بناء مشاريع بتصميم عصري وعملي يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من الأفراد والعائلات والشركات».

وأضاف كلداري: «إن العمل يجري بوتيرة عالية في المشروع، ونحرص دائماً على الالتزام بمواعيد إنجاز مشاريعنا وبمواصفات كاملة لجميع الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية والفندقية، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز موقع منطقة ديرة التاريخية وواجهتها البحرية وله دور حيوي في تنمية دبي، فقد استدعت عملية التخطيط جهداً كبيراً من المهندسين لضمان الحفاظ على الهياكل والمرافق الأيقونية القائمة مثل نفق الشندغة ومحطات مترو دبي التي تعمل تحت الموقع».

فنون عصرية

وقال رعد الجراح، رئيس التطوير العقاري لشركة إثراء دبي: «بدأنا ببناء المرحلة الأولى من مشروع إثراء ديرة العام 2017، وها نحن اليوم نطلق أول منطقة متعددة الاستخدامات في المشروع وهي المنطقة 3. نحن نراعي في تصميم جميع مشاريعنا الفنون المعمارية العصرية التي تحاكي البيئة التي تعيش فيها، وما يزيد من جاذبية المشروع الحدائق ذات المناظر الطبيعية الخلابة التي تخلق أجواء هادئة وراقية».

وأضاف الجراح: «لم ننسى تسهيل حركة التنقل التي تعتبر أساسية للتخفيف من الازدحام وتقديم خدمة متميزة لمنطقة ديرة الجديدة، حيث نقوم بإنشاء مراكز نقل حديثة تحتوي على مواقف سيارات متعددة الطوابق. كما يتم حالياً بناء مركز نقليات متكامل في المنطقة 4 من المشروع، حيث سيضم هذا المركز عدداً من خدمات هيئة دبي للمواصلات».

وتضم المرحلة الأولى من المشروع 50 مبنى متعدد الاستخدامات و2200 وحدة سكنية و416 وحدة تجارية و843 محل بيع بالتجزئة، فضلاً عن 8 فنادق تضم أكثر من 1450 غرفة وشقة جاهزة ومرافق ترفيهية متعددة إضافة إلى متنزه مطل على الواجهة المائية وحدائق ومواقف سيارات متعدّدة الطوابق.

توسع

تعدّ المنطقة 3 أول مشروع متعدد الاستخدامات يتم افتتاحه في مشروع إثراء ديرة، وهو يضم 350 شقة سكنية ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، كما يتضمن المشروع 290 غرفة فندقية بإدارة فنادق ومنتجعات ويندهام من فئة الـ 4 نجوم، فضلاً عن 45 وحدة مطاعم وبيع بالتجزئة و721,182 قدماً مربعاً مخصصة للمكاتب.

وسيلي المنطقة 3 إطلاق مناطق 1 و2 و11 و13 تباعاً، وهي أيضاً منشآت متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مساحات خضراء ومواقف سيارات وفيرة. فيما تتميز منطقتا 11 و13 المخصصتان لتوسعة سوق الذهب بتصاميم تتناسب مع احتياجات تجار الذهب والأحجار الكريمة الفريدة.

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