افتتاح «جميرا ليفنج مارينا جيت» في مرسى دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «جميرا» العالمية لإدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـ «دبي القابضة»، افتتاح «جميرا ليفنج مارينا جيت»، المُنشأة الجديدة التي تضم مجموعة من الشقق والمساكن الفاخرة بخدمات فندقية، متيحةً نمط حياة استثنائياً في قلب منطقة مرسى دبي «دبي مارينا». وستضيف جميرا ليفنج مارينا مزيداً من التألق للأفق العمراني في منطقة دبي مارينا، كما ستسهم في توفير تنوع خيارات الضيافة في دبي، ليلبي نمو الطلب على الإقامة الطويلة وخدمات المساكن الفندقية. وتتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع بالكامل مليار دولار (4 مليارات درهم). وتم تسليم أول برج من المشروع في 2018 والثاني في 2019.

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع «سيليكت جروب» لتشغيل هذه الوجهة الجديدة والراقية في قلب مارينا دبي، بما يسهم في تعزيز جهودنا لتنفيذ خطط توسيع محفظتنا في قطاع الضيافة. ويعتبر «جميرا ليفنج مارينا جيت» رابع وجهات علامة «جميرا ليفنج» المتواجدة بمدينة غوانزو الصينية ولندن ودبي، ويقدم للسُّكان وللضيوف الراغبين بإقامة طويلة لأغراض العمل أو الترفيه تجربة استثنائية تثري أنماط حياتهم، مؤكداً أن هذا المعلم الجديد سيشكل خطوة إيجابية باتجاه تعزيز قطاع الضيافة في دبي ودولة الإمارات.

وأعرب رحيل إسلام، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سيليكت جروب»، عن سعادته بانضمام «مجموعة جميرا» إلى محفظة «سيليكت جروب» الفندقية المتنامية مع افتتاح «جميرا ليفنج مارينا جيت»، وقال: نحن على ثقة أن الخبرات المتميزة لـ «مجموعة جميرا» في قطاع الضيافة وخدمات أنماط الحياة الفاخرة التي تشتهر بها، وفريق عملها المتمرس والموهوب سيمكنُنا من تقديم تجربة معيشية استثنائية للسّكان والزوار على حد سواء.

وأضاف: مع استمرار المؤشرات الإيجابية للخدمات الفندقية ومساكن الشقق المتميزة، على المديين المتوسط والطويل، يستعد «جميرا ليفنج مارينا جيت» لإرساء معايير جديدة ترتقي بتميز خدمات الضيافة في دبي بفضل تصميمه العمراني المبتكر، وديكوراته الأنيقة.

إطلالة على أفق دبي

ويتمتع «جميرا ليفنج مارينا جيت» بموقع حيوي يمنح سكانه سهولة الوصول إلى وسائل النقل العامة في دبي بما فيها المترو؛ والترام؛ والتاكسي المائي إضافة إلى مسارات المشي، بما يمكنهم من التوجه إلى مختلف أرجاء دبي بسهولة تامة، فضلاً عن قربه من مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي ومعالم الجذب الترفيهية والرياضية ومرافق اللياقة الصحية في أحد أكثر أحياء دبي جاذبية على الإطلاق. وباعتباره آخر الأبراج التي يتم تشييدها ضمن مشروع «مارينا جيت» التابع لشركة «سيليكت جروب» العقارية، يقدم هذا البرج الجديد 508 وحدات سكنية مميزة تحمل جميعها علامة «جميرا ليفنج» وتتنوع ما بين 104 شقق بخدمات فندقية وهي مثالية للإقامة الطويلة، علاوة على 389 مسكناً خاصاً تشتمل على منزل بنتهاوس فاخر، و15 فيلا.

يحتضن المشروع خيارات متنوعة من الخدمات بنمط حياة متميز، ليقدم لهذه الفئة من الضيوف والسكان بيئة معيشية حضرية تكلِّلها الخدمة المتميزة التي تشتهر بها علامة «جميرا ليفنج» التابعة لمجموعة «جميرا»، والتي تحظى بثقة واسعة نظراً لقدرتها على الارتقاء بتميز الشقق الفندقية إلى مستويات جديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز