«ميد»: تزايد الثقة بقطاع الإنشاءات بدبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تعززت الثقة في قطاع الإنشاءات بدبي على نحو هائل خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم بفعل تحقيق تقدم كبير في إنجاز مشروعين إنشائيين شديدي الأهمية في الإمارة.

وأوضحت «ميد» أن المشروع الأول، «عين دبي»، أطول عجلة ترفيهية في العالم، والتي يجري إنشاؤها الآن على «جزيرة بلوواترز»، حيث شهد الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي تركيب أولى الكبسولات الـ 48 التي تتكون منها العجلة التي يتجاوز ارتفاعها 250 متراً. وأفادت المجلة في تقرير عن آفاق القطاع في الإمارة بأن المشروع الثاني هو «ذي لينك»، أعلى مبنى معلق في العالم، ويجري تشييده بين برجي «ون زعبيل» بجوار مركز دبي المالي العالمي، حيث شهد المشروع الأسبوع الماضي الانتهاء من مرحلة مهمة ضمن مراحله الإنشائية.

وأكد التقرير أن هذين الإنجازين منحا قطاع الإنشاءات في دبي دَفعة هائلة إلى الأمام، موضحاً أن توالي تحقيق التقدم والانتهاء من مراحل مهمة في إنجاز المشروعات الإنشائية الطموحة بدبي يبرهن على أن قطاع الإنشاءات بالإمارة قادر في أي وقت على استعادة الثقة واجتياز أي عثرات. وأضافت أن ثمة مؤشرات على أرض الواقع أيضاً، مفادها أن شركات التطوير العقاري في دبي تواصل خلق فرص لعقود ومشروعات إنشائية مستقبلية.

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