«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعزز مهارات وخبرات كوادرها عبر برامج متخصصة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية تسجيل عدد من موظفيها في برامج اتحاد أمان المتخصصة، وذلك لمساعدتهم على تحقيق التميز في مجالات التأمين واستراتيجيات الأعمال، تحت إشراف وتدريب خبراء في مجال حماية الائتمان والمجالات الأكاديمية والمالية الأخرى.

واتحاد أمان هو عبارة عن منتدى يجمع شركات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، وذلك لتعزيز أداء أعضائها، وبالتالي المساهمة في دعم اقتصادات دولها. ويأتي تسجيل موظفي «الاتحاد لائتمان الصادرات» في برامج متقدمة ومتخصصة كجزء من حرص الشركة على تعزيز خبراتهم بشكل مستمر في مجال حماية الائتمان التجاري، وتأكيداً على التزامها بدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على الصعد كافة.

وقال الدكتور أندرياس كلاسن، أستاذ الأعمال الدولية ورئيس معهد التجارة والابتكار بجامعة أوفنبرج: «تعتبر برامج اتحاد أمان ضرورية جداً للمهنيين الذين يسعون إلى إثراء معارفهم وتعزيز خبراتهم في مجالات التمويل وحماية الائتمان، حيث يتم تدريس برامجنا من قبل كبار الخبراء في هذه المجالات. وهذا يضمن حصول المشاركين على المعرفة والمهارات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في نمو أعمال المؤسسات التي يعملون بها.

وقالت صفية المطروشي، رئيس رأس المال البشري بشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «من خلال هذه البرامج، يحصل موظفو الشركة على المعرفة المتخصصة لدعم نمو عمليات الشركة التي من شأنها تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية المصدّرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وبصفتها عضو في اتحاد أمان، سجلت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في مايو 14 من موظفيها ببرامج حماية الائتمان التجاري؛ 7 موظفين ببرنامج حماية الائتمان التجاري، و7 آخرين ببرنامج حماية الائتمان التجاري المتقدم، كان 5 منهم قد حصلوا على شهادة في البرنامج الأول. وفي مطلع مارس 2019، كانت الشركة سجلت 11 من موظفيها في برامج حماية الائتمان التجاري؛ 6 موظفين في برنامج حماية الائتمان التجاري، و5 آخرين في برنامج حماية الائتمان التجاري المتقدم.

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