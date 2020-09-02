«جلف ريليتد» تفتتح «أنتارا» في الرياض

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «جلف ريليتد» للتطوير العقاري افتتاح مشروع «أنتارا»، وهو المشروع السكني في منطقة الدرعية في شمال غرب الرياض، رسمياً أمس. ويضم مشروع «أنتارا» 520 وحدة سكنية.

«جلف ريليتد»، مدير تطوير مشروع «أنتارا»، هي عبارة عن شراكة بين شركة «جلف كابيتال» في الإمارات، و«ذا ريليتد كومبانيز»، الشركة العقارية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك الإداري في «جلف ريليتد» والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: يؤكد استثمار جلف ريليتد في مشروع أنتارا والذي بلغ مليار ريال سعودي على إيماننا بالقطاع العقاري الواعد في الرياض وعلى آفاق وإمكانيات النمو التي تتحلى بها المملكة على المدى الطويل. ويعتبر مشروع التطوير العقاري هذا الاستثمار السادس الضخم لـ«جلف كابيتال» في السعودية وهو يظهر التزامنا بدعم رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي للجميع ولدعم نمو القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد.

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