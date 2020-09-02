«موديز»: «أبوظبي التجاري» يحتفظ برسملة قوية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، أن بنك أبوظبي التجاري لا يزال يحتفظ بمركزه القوي فيما يتعلق بكلٍ من الرسملة، السيولة والتمويل.

وأعلنت المؤسسة المتخصصة في التصنيف الائتماني، أمس، عن إتمام مراجعتها الدورية لتصنيفها للبنك، وأصدرت تقريراً يتضمن هذه المراجعة، وأفادت بأن التقرير لا يتضمن أي تصنيف ائتماني للبنك.

وأوضح التقرير أن القوة التي يتمتع بها «أبوظبي التجاري» في رسملته وسيولته وتمويله تضمن له تحقيق التوازن مع مستويات تركز الائتمان لديه، وأيضاً مستويات جودة الأصول والربحية حال تأثرها بأي عارض أو ظروف طارئة. وذكر التقرير أن آخر تصنيف كانت «موديز» قد منحته للودائع لدى «أبوظبي التجاري» على المدى الطويل، وهو «A1»، أحد تصنيفات الدرجة المتوسطة العليا، يعكس التصنيف الائتماني الأساسي للبنك. ويعكس التصنيف أيضاً التصنيف الائتماني الأساسي المُعَدّل الممنوح لــ «أبوظبي التجاري»، بعد رفعه خمس درجات على خلفية احتمال قوي للغاية بشأن إمكانية الحصول على دعم حكومي عند الحاجة.

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