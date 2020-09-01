المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق "أوبك+"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل ملتزمة "تماماً" باتفاقية "أوبك +"، كما هو ظاهر في يونيو عندما خفضت 100 ألف برميل يومياً من حصتها المتفق عليها.

وأضاف معاليه في تدوينة اليوم عبر حسابه الرسمي على توتير: "في حين ارتفع إنتاج الإمارات إلى 2.693 مليون برميل يومياً في أغسطس، فقد تم اتخاذ تدابير لتعويض هذه الزيادة المؤقتة بسبب ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف، الأمر الذي تطلب زيادة في إنتاج النفط والغاز المصاحب".

وأشار المزروعي، إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت عملاءها بعقود محددة الأجل بأن هناك خفض بنسبة 30% للمخصصات سيطبق على كافة درجات الخام في أكتوبر.

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