1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم الثلاثاء، أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 134 مبايعة بقيمة 340.5 مليون درهم منها 29 مبايعة أراض بقيمة 227.1 مليون درهم و105 مبايعات لشقق و فلل بقيمة 113.4 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

و تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين جنيه درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة و أخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

و تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم تلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم و ثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 1.09 مليار درهم و 46 رهن فلل وشقق بقيمة 60.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 26 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 54.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 8 ملايين درهم.

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