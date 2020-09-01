خطة للتعاون الاستثماري المشترك بين "مكتب أبوظبي للاستثمار" و"استثمر في إسرائيل"

المصدر: وام

باشر كل من "مكتب أبوظبي للاستثمار" و"استثمر في إسرائيل" النقاشات المشتركة لوضع خطة تهدف إلى تأسيس علاقات تعاون ثنائية رسمية بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة وذلك خلال اجتماع تاريخي عقد أمس بصورة افتراضية.

وسيدرس الطرفان مجالات التعاون ذات المنافع المتبادلة والاستفادة من فرص الشراكات والاستثمارات بين الشركات من إسرائيل وأبوظبي، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن جذب استثمارات القطاع الخاص ودعمها في إمارة أبوظبي: "تعتبر إمارة أبوظبي مركزا إقليميا رائدا للأبحاث والتطوير، وتحتضن قطاعات تكنولوجية مزدهرة، بالإضافة إلى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط ما يؤهلها للتعاون البناء والفعال مع أهم المؤسسات الإسرائيلية المعنية بالابتكار".

وأكد عمق التزام "مكتب أبوظبي للاستثمار" بمساعدة الشركات حول العالم على تأسيس أعمالها وتنميتها في إمارة أبوظبي وأضاف : "سوف نفتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستفادة من كافة المقومات التي توفرها إمارة أبوظبي كمركز أعمال عالمي حيوي .. و سيقوم فريق علاقات المستثمرين لدينا بتسهيل هذه الخطوات على امتداد المنظومة الاستثمارية في الإمارة، ونتطلع قدما إلى تعزيز التعاون مع " استثمر في إسرائيل" خلال الأشهر المقبلة لاستكشاف السبل المتاحة لتوفير أفضل الفرص للشركات من إمارة أبوظبي وإسرائيل على حد سواء".

من جانبها قالت زيفا إيغر، الرئيس التنفيذي لـ "استثمر في إسرائيل": "يسرنا الإعلان عن هذا التعاون التاريخي بين هيئة الترويج للاستثمار في إسرائيل ونظيرتها في إمارة أبوظبي.. و يشترك الطرفان بالرؤى الهادفة إلى بناء علاقات تجارية استثمارية دولية وناجحة بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفتت إيغر إلى أن المنظومة الاستثمارية الإسرائيلية تقدم فرصا هامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد الابتكار لا سيما في مجالات علوم الحياة و التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية و الطاقة.

وأضافت: " نحن سعداء للغاية بهذه التطورات الإيجابية، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في بناء مستقبل أفضل لدولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وعقد الاجتماع الأول بين زيفا إيغر الرئيس التنفيذي لـ "استثمر في إسرائيل"، ومنيرة الكتاب التي تدير أنشطة الترويج الدولي لـ "مكتب أبوظبي للاستثمار".. وستستمر النقاشات بين المؤسستين في المرحلة المقبلة ومن المقرر عقد المزيد من الاجتماعات طيلة شهر سبتمبر.

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