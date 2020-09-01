"إثراء دبي" تطلق المنطقة 3 من مشروع إثراء ديرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "إثراء دبي"، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن إطلاق المنطقة 3 من المرحلة الأولى من مشروع إثراء ديرة، تحت إسم "شيرينا بلازا"،والبدء بعملية عرض وتسليم وحدات المشروع للمستأجرين، تمهيداً لافتتاح المناطق 1 و2 و11 و13 التي أشرفت على نهايتها ضمن المرحلة الأولى.

وجاء هذا الإعلان خلال جولة ميدانية نظمتها شركة "إثراء دبي" لعدد من الصحفيين في المنطقة 3، وبحضور عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، ورعد الجراح، رئيس التطوير العقاري للشركة، بصحبة عدد منالمهندسين والمعماريين الذين عملوا على تطويرهذا المشروع.

وتعدّ المنطقة 3 أول مشروع متعدد الاستخدامات يتم افتتاحه في مشروع إثراء ديرة، وهو يضم 350 شقة سكنية ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، تتراوح مساحتها من861 قدم مربع إلى 2045 قدم مربع. كما يتضمن المشروع 290 غرفة فندقية بإدارة فنادق ومنتجعات ويندهام من فئة الـ 4 نجوم، فضلاً عن 45 وحدة مطاعم و بيع بالتجزئة و 721,182 قدم مربع مخصصة للمكاتب.

وبهذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق المنطقة 3 من المشروع التي تعد جزءًا من خططنا الهادفة إلى بناء مجتمعات سعيدة وتحقيق قيمة مضافة لسكان وزوار المنطقة بما تشكله من بيئة مثالية لأسلوب حياة متكامل، العمل والسكن والترفيه والتسوق، جمعيها ضمن مشروع واحد. وقد نجحنا في تحقيق ذلك عن طريق بناء مشاريع بتصميم عصري وعملي يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من الأفراد والعائلات والشركات، والحفاظ في نفس الوقت على سحر ديرة التراثي والثقافي الفريد، بالإضافة إلى توفير بيئة مستدامة تتماشى مع رؤية دبي."

وأردف كلداري: "إن العمل يجري بوتيرة عالية ونحرص دائماً على الالتزام بمواعيد انجاز مشاريعنا وبمواصفات كاملة لجميع الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية والفندقية. إن هذا المشروع سيسهم في تعزيزموقع منطقة ديرة التاريخية وواجهتها البحرية وله دور حيوي في تنمية دبي. فقد استدعت عملية التخطيط جهداً كبيراً من المهندسين لضمان الحفاظ على الهياكل والمرافق الأيقونية القائمة مثل نفق الشندغة ومحطات مترو دبي التي تعمل تحت الموقع."

وتعقيباً على الإعلان، قال رعد الجراح، رئيس التطوير العقاري لشركة إثراء دبي: " بدأنا ببناء المرحلة الأولى من مشروع إثراء ديرة العام 2017، وها نحن اليوم نطلق أول منطقة متعددة الاستخدامات في المشروع وهي المنطقة 3. نحن نراعي في تصميم جميع مشاريعنا الفنون المعمارية العصرية التي تحاكي البيئة التي تعيش فيها، وما يزيد من جاذبية المشروع الحدائق ذات المناظر الطبيعية الخلابة التي تخلق أجواء هادئة وراقية.

وأضاف الجراح: "لم ننسى تسهيل حركة التنقل التي تعتبر أساسية للتخفيف من الازدحام وتقديم خدمة متميزة لمنطقة ديرة الجديدة، حيث نقوم بإنشاء مراكز نقل حديثة تحتوي على مواقف سيارات متعددة الطوابق.كما يتم حاليا بناء مركز نقليات متكامل في المنطقة 4 من المشروع حيث سيضم هذا المركز عدد من خدمات هيئة دبي للمواصلات مثل المترو والحوافل وسيارات الأجرة مما سيسهل استخدام النقل العام وتخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة، مما سيتيح للشركات والسكان الوصول إلى وجهاتهم المقصودة بسلاسة أكبر."

وعن المباني الجاهزة للتسليم، قال الجراح: "تتضمن المنطقة 3 مبنيين سكنيين وفندق ومبنى مكاتب ذات إطلالات بانورامية على الواجهة البحرية، إضافة إلى حدائق ومنتزهات صغيرة تمكّن المقيمين من الوصول إلى مناطق لعب الأطفال خلال دقائق قليلة. كما يحوي المبنيان السكنيان على مرافق عصرية مثل احواض سباحة على السطح ومراكز رياضة وغرف للصلاة وحمامات عامة وبلازا مشترك. لقد بدأنا بتسليم الوحدات للمستأجرين كما أن باب الإيجار مفتوح للمستأجرين الجدد."

وسيلي المنطقة 3 إطلاق مناطق 1 و 2 و11 و13 تباعاً، وهي أيضاً منشآت متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مساحات خضراء ومواقف سيارات وفيرة. فيما تتميز منطقتا 11 و13 المخصصة لتوسعة سوق الذهب بتصاميم تتناسب مع احتياجات تجار الذهب والأحجار الكريمة الفريدة.

يشمل مشروع إثراء ديرة ماركت الواجهة البحرية، إضافة إلى مرحلتي البناء الأولى والثانية، فضلاً عن توسعة سوق الذهب التي من المقرر افتتاحها في بداية العام المقبل.

تضم المرحلة الأولى 50 مبنى متعدد الاستخدامات و2200 وحدة سكنية و416 وحدة تجارية و843 محل بيع بالتجزئة ومطاعم ومقاهي، فضلاً عن ثمانية فنادق تضم أكثر من 1450 غرفة وشقة جاهزة، ومرافق ترفيهية متعددة، إضافة إلى منتزه مطل على الواجهة المائية وحدائق ومواقف سيارات متعدّدة الطوابق.

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