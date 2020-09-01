"أدنوك للتوزيع" تعيّن محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة أدنوك للتوزيع، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة إعتبارا من 30 سبتمبر 2020.

وذكرت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الهاشمي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، وشارك عن كثب في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع وما تلاه من تواصل مع المستثمرين.

وسيحل الهاشمي محل بيتري بنتي الذي تنحي من منصبه الحالي من أجل العودة إلى وطنه فنلندا والتفرغ لعائلته.

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