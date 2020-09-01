برنت لأعلى مستوى بدعم خفض «أدنوك»

المصدر: (سنغافورة-رويترز)

ارتفعت أمس أسعار النفط، فيما لامس خام برنت أعلى مستوى في خمسة أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30% وبيانات صينية مشجعة. وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 46.38 دولاراً للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس، وسجلت 46.27 دولاراً للبرميل، مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل 1%. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولاراً للبرميل مرتفعا 28 سنتا أو ما يعادل 0.7 %.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضاً 30 % في إمدادات الخام الذي تورده لمشترين بعقود محددة المدة في أكتوبر امتثالاً لتعهد الإمارات ضمن اتفاق لأوبك+.وأكد متحدث باسم أدنوك الخفض البالغ 30 % في أكتوبر في الكميات التي خصصتها الشركة لجميع زبائنها بعقود محددة المدة.وقالت 3 مصادر نقلاً عن إشعار تلقته من أدنوك، إن خفض الإمدادات 30 % سيُطبق على جميع درجات الخام الأربع لأدنوك وهي مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي.

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