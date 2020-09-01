«سويس- بل هوتيل» تختار دبي مركزاً لإدارة فريقها بأوروبا

المصدر: دبي- البيان

قررت مجموعة «سويس- بل هوتيل إنترناشيونال» الفندقية ومقرها الإقليم دبي، دمج مناطق أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند معاً، على أن الفريق الإداري المتمركز في دبي سيكون مسؤولاً الآن عن عمليات المجموعة في أوروبا، بينما يعمل عن قرب مع جافن م. فول، رئيس مجلس إدارة ورئيس «سويس- بل هوتيل إنترناشيونال» لتطوير فرص جديدة في أنحاء القارة. فندق «سويس- بل هوتيل دو بارك»، بادن سويسرا، الفندق الأول للمجموعة، سوف يصبح القاعدة التشغيلية لأوروبا.

في إطار تطور مجموعة «سويس- بل هوتيل إنترناشيونال»، تم دمج مناطق أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند معاً، كما أن الفريق الإداري المتمركز في دبي سوف يكون مسؤولاً الآن عن عمليات المجموعة في أوروبا بينما يعمل عن قرب مع جافن م. فول، رئيس مجلس إدارة ورئيس «سويس- بل هوتيل إنترناشيونال» لتطوير فرص جديدة في أنحاء القارة.

وقال جافن م. فول: «نحن ننطلق على طريق التعافي من جائحة «كوفيد 19»، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستفادة من مواردنا، وتحسينها على نحو منتج. نحن في «سويس- بل هوتيل إنترناشيونال» نفخر بفريقنا الذي أبدى قدراً استثنائياً من المرونة والتضامن، خلال هذه الأوقات الصعبة».

ويقود لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، والنائب الأول للرئيس- الموارد البشرية وتنمية الموهبة للمجموعة «سويس- بل هوتيل إنترناشيونال» كبار أعضاء فريق إدارة أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند ويضم بريانكا كابور، المدير الإقليمي الأول- المبيعات والتسويق، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، ومدير المجموعة- المبيعات، التسويق، العلامات التجارية والاتصالات.

وسيصبح ديفيندر ك. شارما، وكان مديراً إقليمياً للخدمات الفنية، الشرق الأوسط، الآن المدير الإقليمي الأول للخدمات الفنية- أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند.كما سيصبح فراس العريضي، وكان مديراً إقليمياً للشؤون المالية، الشرق الأوسط، الآن المدير الإقليمي الأول للشؤون المالية- أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند.

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