«بورياليس» تستحوذ على حصة في «دي واي إم سوليوشن»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بورياليس استحواذها بنجاح على حصة مسيطرة في شركة دي واي إم سوليوشن ليميتد الكورية الجنوبية المتخصصة في المركبات البلاستيكية، وسيعزز هذا الاستحواذ على مكانة بورياليس على الصعيد العالمي كشريك مفضل لعملاء الأسلاك والكابلات وسيساعد على تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتنامية لصناعة الأسلاك والكابلات في الوقت الحالي وفي المستقبل.

من خلال هذا الاستثمار، توسع شركة بورياليس أصولها في مجال الأسلاك والكابلات على الصعيد العالمي، وتجسد بموجبه مهمتها المتمثلة في نشر الطاقة في كل مكان. وأيضا سيوسع محفظة بورياليس الشاملة والمتطورة، بمنتجات وتقنيات تكميلية للمركبات البلاستيكية شبه الموصلة.

وقالت لوكريس فوفوبولوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس للبولي أوليفينات والابتكار وحلول الاقتصاد الدائري :إن إزالة الكربون من قطاع الطاقة يخلق فرص نمو كبيرة لصناعة الأسلاك والكابلات على مستوى العالم وتحافظ شركتا بورياليس وبروج على التزامهما بمساعدة عملائهما في جميع أنحاء العالم من خلال العروض الأكثر شموليه لتمكين تحول الطاقة هذا وسوف يمثل الاستحواذ على دي واي إم (DYM) إضافة لمعروضاتنا من أجل تقديم خدمات أفضل لعملائنا«.

وقال بارك، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة دي واي إم سوليوشن :»نحن نرى بورياليس كشريك موثوق به وقوي وبسجل زاخر في الابتكار وخدمة العملاء ويسعدنا تمامًا إتمام هذه الصفقة بنجاح«وأضاف قائلا» إننا نتطلع إلى أنشطتنا المستقبلية المشتركة.

سعة إنتاجية

من خلال عملية الاستحواذ هذه ستتمكن شركتا بورياليس وبروج من تقديم خدمات أفضل لعملائهما من خلال، زيادة فورية في السعة الإنتاجية مما يؤمن توريد المنتجات؛ والتوسع الجغرافي لمجال الأصول وقاعدة التوريد، مما يتيح تقديم المزيد من الخدمات المحلية في المنطقة؛ سيتيح زيادة العرض في السوق؛ وتحسين آلية العرض المتكامل لتلبية احتياجات السوق المتنامية في مجال الكابلات التي تتميز بعمر أطول.

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