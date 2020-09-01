16.6 ألف رخصة اقتصادية بالدولة في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

سجلت وزارة الاقتصاد بنهاية أغسطس 2375 رخصة اقتصادية في إمارات الدولة تمثل أعلى عدد للرخص المسجلة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كان عدد الرخص الاقتصادية شهد تراجعاً بالتزامن مع حالة الإغلاق كأحد تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث بلغت خلال شهر أبريل 382 رخصة مقارنة مع 3141 رخصة في مارس.

وعاود عدد الرخص المسجلة على مستوى الدولة الارتفاع تدريجياً مع بدء افتتاح الأنشطة الاقتصادية نهاية مايو حيث بلغ 615 رخصة في مايو و1654 رخصة في يونيو و2299 رخصة في يوليو ليبلغ أعلى مستوياته في 5 أشهر خلال أغسطس.

وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل وزارة الاقتصاد 16.6 ألف رخصة اقتصادية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام منها 9348 رخصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى يناير وفبراير ومارس و7325 رخصة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس.

ووفقاً لإحصاءات السجل الوطني الاقتصادي، تتوزع الرخص الاقتصادية على 10 أنشطة اقتصادية رئيسة، تشكل الأنشطة الأكثر طلباً من أصحاب الرخص رغم الظروف الصحية الاستثنائية العالمية، ويرتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة بذلك ليلامس نحو 657.55 ألف رخصة تقريبا بنهاية شهر أغسطس وذلك وفق ما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي الذي تتولى إدارته وزارة الاقتصاد.

وتستحوذ إمارات دبي وأبوظبي والشارقة على التوالي على نحو 82% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة. وتستحوذ إمارة دبي على 46% تقريبا من إجمالي الرخص المسجلة وأبوظبي على 22.3 % من إجمالي عدد الرخص ، بينما تستحوذ إمارة الشارقة على نحو 13%، في حين توزع بقية رخص الأنشطة على إمارات أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة. وتشكل المؤسسات الفردية نحو 41% تقريبا من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع الإمارات من حيث الشكل القانوني للشركات، بينما تشكل نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 38% تقريباً من إجمالي عدد الرخص وتوزعت بقية النسبة على الأشكال القانونية الأخرى ومنها الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية البسيطة.

إدارة المشاريع

هيمنت خدمات إدارة المشاريع على رخص أغسطس بعدد 536 رخصة تليها رخص المتاجرة الإلكترونية بـ 372 رخصة ثم رخص أعمال طلاء المباني والدهانات 348 رخصة. واحتلت رخص المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات الإلكترونية ترتيباً متقدماً بسبب الإقبال الكبير على هذا النوع من التراخيص بسبب إغلاق الاقتصاد خلال أبريل ومايو. وتراوح هذا الترتيب بين الأول والثاني على مدار الأشهر الستة الماضية.

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