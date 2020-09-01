«دبي للجودة» تستقبل طلبات الترشيح لجائزة الأفكار العربية وأفكار الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، أعلنت المجموعة الفرعية «الأفكار العربية» التابعة لمجموعة دبي للجودة إطلاق الدورة الخامسة عشرة لجائزة ومؤتمر الأفكار العربية الدولية والدورة التاسعة لجائزة ومؤتمر أفكار الإمارات 2020، تحت شعار «لا شيء مستحيل». وسيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي السنوي والذي يقام افتراضياً للمرة الأولى في 29 نوفمبر.

وتستقبل الآن المجموعة طلبات الترشيح لجائزتي الأفكار العربية وأفكار الإمارات من كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وآخر موعد لاستلام طلبات الترشيح هو 31 أكتوبر. (الموقع الالكتروني للمجموعة www.dqg.org). ويشرف على تنظيم الفعاليات د حسين الفردان رئيس المجموعة الفرعية «الأفكار العربية» التابعة لمجموعة دبي للجودة.

منافسة عالمية

وستمنح الجائزة الدولية لأفكار عربية فرصة المنافسة العالمية للفائز بجائزة «فكرة العام» حيث سيتم ترشيحه تلقائيًا والمنافسة على جائزة أفضل فكرة ابتكارية عالمية، والتي ستختارها لجنة التحكيم .

ويتبنى مؤتمر وجائزة «أفكار الإمارات» لهذا العام فكر الابتكار والتطوير المُستدام. والدورة التاسعة لمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات هي مسابقة لأفضل الأفكار الإماراتية الإبداعية والمبتكرة ضمن الفئات التالية: تعزيز اللغة العربية واستخدامها، تعزيز الهوية الوطنية، تمكين المواطنين، العمل التطوعي والإنساني، تسويق وتمثيل الإمارات خارج الدولة، تعزيز العمل البيئي، تعزيز الأعمال والاختراعات والحكومة الذكية، الإبداع في ريادة الأعمال، والإبداع في مجال التغطية الإعلامية لمبادرة وطنية.

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