«أركان» تُعيِّن رئيساً تنفيذياً بالإنابة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أركان لمواد البناء، أمس، أن عبد اللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي، قرر الاستقالة من منصبه لبدء مسيرة مهنية جديدة. وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين المهندس عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي للعمليات في أركان رئيساً تنفيذياً بالإنابة.

وسيواصل الصفاقسي العمل عن قرب مع المهندس أسد خلال الأشهر الثلاثة القادمة لضمان عملية انتقال سلسة لمهام الرئيس التنفيذي. وتواصل «أركان» أداءها الجيد على الرغم من التحديات التي تمر بها صناعة البناء والإنشاءات .

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى عبد اللطيف الصفاقسي على جهوده الكبيرة ومساهماته القيِّمة على مدى 12 عاماً قضاها بالشركة. وخلال توليه منصب الرئيس التنفيذي، ساهم في ترسيخ مكانة أركان بالسوق، وعزز تنوع منتجاتها، وساعد في فتح أسواق تصديرية جديدة أمامها من خلال طرح حلول ومنتجات مبتكرة، فضلاً عن جهوده في رفع كفاءة عملياتها لمواجهة ظروف السوق المتقلبة.

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