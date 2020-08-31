«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» يساهمان في ترتيب قرض لمصر

المصدر: دبي- سيد صالح

شارك بنكا «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» في الترتيب لصفقة تحصل مصر بمقتضاها على قرض عادي وإسلامي بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار من عدة بنوك دولية وإقليمية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن بيان صادر من وزارة المالية المصرية، فقد ساهم البنكان في الترتيب للصفقة بصفتهما مُنَسقَين مُشتَرَكين ومُدِيرَين رئيسيين.

وأفادت الوكالة بأن القروض تهدف إلى تمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد المصري للحفاظ على مسيرته القوية في مواجهة التقلبات السائدة حالياً في الأسواق العالمية.

وأضافت الوكالة بأن البرلمان المصري قد أقر طلب مصر للحصول على القرض المذكور.

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