«الاتحاد للطيران» تسير رحلات منتظمة إلى 19 وجهة خلال سبتمبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تسير «الاتحاد للطيران» رحلات منتظمة من وإلى 19 وجهة جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري تشمل شبه القارة الهندية وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تسير الناقلة رحلات منتظمة إلى 7 وجهات في شبه القارة الهندية من اليوم بعدما كانت تسير إليها رحلات خاصة فقط خلال الشهر الماضي وهي أحمد آباد وبنغالورو وتشيناي وحيدر آباد وكوتشي ومومباي ونيودلهي، بينما ستستأنف تسيير رحلاتها من اليوم إلى كل من كوزيكود ثيروفانانثابورام.

وفي آسيا وأستراليا، ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى باكو من اليوم، بينما في أوروبا ستستأنف رحلاتها إلى موسكو من 1 سبتمبر واسطنبول من 1 أكتوبر. وستستأنف الناقلة رحلاتها إلى 5 وجهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من اليوم وهي عمّان وجدة ومسقط والرياض والدمام، بينما ستبدأ رحلاتها إلى سيشيل من 1 سبتمبر وإلى الرباط من 10 سبتمبر.

وأكد متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحفية أن «الاتحاد» ستواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكة وجهاتها حيث تتيح السفر من وإلى أبوظبي أو التنقل إلى أكثر من 60 وجهة في سبتمبر وأكتوبر، مشيراً إلى أنه لن يُسمح للمسافر بدخول الإمارات إلا إذا كنت مواطناً إماراتياً أو مقيماً بتأشيرة صالحة، وكذلك لن يُسمح بدخول حاملي جميع أنواع التأشيرات الأخرى، بما في ذلك التأشيرات السياحية، بينما يسمح للبحارة بالدخول.

وأضاف: «إذا كنت مقيماً في الإمارات، فلن تحتاج بعد الآن إلى موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للعودة إلى أبوظبي، ولكنه من الضروري إجراء فحص كوفيد 19 «بي سي آر» قبل السفر، ويجب أن يتم إجراء الاختبار قبل 96 ساعة كحد أقصى من موعد مغادرة رحلتك في أي مؤسسة طبية معتمدة حكومياً».

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