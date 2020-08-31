"سويس- بل هوتيل" تختار دبي مركزاً إقليمياً لإدارة فريقها بأوروبا

المصدر: دبي- البيان

قررت مجموعة "سويس- بل هوتيل إنترناشيونال" الفندقية ومقرها الإقليمي دبي، دمج مناطق أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند معاً، على أن الفريق الإداري المتمركز في دبي سيكون مسؤولاً الآن عن عمليات المجموعة في أوروبا.

بينما يعمل عن قرب مع جافن م. فول، رئيس مجلس إدارة ورئيس "سويس- بل هوتيل إنترناشيونال" لتطوير فرص جديدة في أنحاء القارة. فندق "سويس- بل هوتيل دو بارك"، بادن سويسرا، الفندق الأول للمجموعة، سوف يصبح القاعدة التشغيلية لأوروبا.

وفي إطار تطور مجموعة "سويس- بل هوتيل إنترناشيونال"، تم دمج مناطق أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند معاً، كما أن الفريق الإداري المتمركز في دبي سوف يكون مسؤولاً الآن عن عمليات المجموعة في أوروبا بينما يعمل عن قرب مع جافن م. فول، رئيس مجلس إدارة ورئيس "سويس- بل هوتيل إنترناشيونال" لتطوير فرص جديدة في أنحاء القارة.

وقال جافن م. فول: "هذه التطورات الأخيرة تهدف إلى زيادة الفاعلية والمرونة، من خلال التعزيز الاستراتيجي لإدارتنا وعملياتنا في أنحاء أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند. ونحن ننطلق على طريق التعافي من جائحة "كوفيد 19"، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستفادة من مواردنا، وتحسينها على نحو منتج. نحن في "سويس- بل هوتيل إنترناشيونال" نفخر بفريقنا الذي أبدى قدراً استثنائياً من المرونة والتضامن، خلال هذه الأوقات الصعبة، بينما يضمن في الوقت نفسه رفاهية وسلامة ضيوفنا، مجتمعاتنا وشركائنا."

ويقود لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، والنائب الأول للرئيس – الموارد البشرية وتنمية الموهبة للمجموعة، سويس- بل هوتيل انترناشيونال كبار أعضاء فريق إدارة أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند ويضم بريانكا كابور، المدير الإقليمي الأول – المبيعات والتسويق، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، ومدير المجموعة – المبيعات، التسويق، العلامات التجارية والاتصالات.

وديفيندر ك. شارما، وكان مديرا إقليميا للخدمات الفنية، الشرق الأوسط، وسوف يصبح الآن المدير الإقليمي الأول للخدمات الفنية – أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند.

وفراس العريضي، وكان مديرا إقليميا للشؤون المالية، الشرق الأوسط، والآن يصبح المدير الإقليمي أول للشؤون المالية – أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند.

وباميلا لاجو، وكانت المساعد الإداري، وتستمر في تقديم المساعدة الإدارية لكل المديرين التنفيذيين في أدوارهم الأوسع نطاقا كما تتولى مسؤولية دعم النائب الأول للعمليات للموارد البشرية وتنمية الموهبة للمجموعة.

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