الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

المصدر: وام

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في إطار الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس المقررة الخميس المقبل.

مثل الدولة محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، في الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة دولة الكويت.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، في تصريح له على هامش الاجتماع، إن اللجنة الاقتصادية تجتمع على مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن مشروع جدول أعمال اللجنة الاقتصادية يتضمن سبعة بنود رئيسة.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل لمراجعة مشروع جدول الأعمال ومشاريع التوصيات التي رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.

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