3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 130 مبايعة بقيمة 300.36 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 71.26 مليون درهم و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 229.1 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا ثم مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.75 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 2.72 مليار درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 37.43 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 138 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.

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