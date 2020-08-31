غرفة دبي تعزز ثقافة الابتكار مع اختتام مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "دبي للمشاريع الناشئة"، احدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن الفائزين الثلاثة بالدورة الخامسة من مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية"، والتي نظمت مؤخراً في حفل افتراضي بالتعاون مع "انتربرينر الشرق الأوسط" على هامش فعاليات منتدى "إنتربرايز أجيليتي" بحضور ومشاركة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة.

وفاز بالمركز الأول شركة "بروفن ميد ProvenMed" المتخصصة بتقنية معدات طبية مبتكرة، في حين حصلت شركة "كاليكس Callix" على المركز الثاني وهي شركة متخصصة بحلول مراكز خدمة العملاء بطريقة مبتكرة حيث تجمع بين التكنولوجيا والعنصر البشري لتوفر دعماً متعدد اللغات وتحليلاً للبيانات لكل الشركات على اختلاف أحجامها وعلى مدار الساعة وأيام الأسبوع.

وحصدت المركز الثالث شركة "بلاستيك فري PlasticFri" والتي توفر تقنية ثورية على صعيد منتجات قابلة للتحلل بنسبة 100% وقابلة للتحول لسماد تكون مصنوعة من نفايات زراعية ونباتات غير صالحة للأكل، وذلك بعد أن قدم المتأهلون العشرة للمرحلة النهائية من المسابقة عروضاً تعريفية أمام لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، وذلك بحضور مستثمرين وشركات مهتمة بالتعاون مع هذه المشاريع الناشئة.

وهدفت هذه المسابقة لمساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة في منظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية التي تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال المبتكرة. وركزت فئات هذه الدورة من المسابقة على المواضيع الفرعية لمعرض إكسبو 2020 دبي وهي التنقل والفرص والاستدامة.

وخلال كلمة رئيسية قدمها في الحفل الافتراضي للمسابقة، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصادات المعاصرة، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لريادة الأعمال والحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيماناً بأهمية القطاع كمحرك رئيسي للابتكار والتنوع والتنافسية في الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM لعام 2019، فيما ساهم القطاع بنسبة 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2018.

وأثنى معاليه على أهمية هذه المسابقة المتميزة في دعم التوجه نحو الابتكار لدى رواد الأعمال وتوسيع مشاركتهم في صياغة أسس اقتصاد المستقبل، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على دعم كافة المبادرات التي تعزز جهودها في تنمية ريادة الأعمال الوطنية ولا سيما في مجالات الاقتصاد الجديد القائمة على التكنولوجيا والمعرفة والبحث والتطوير، وموضحاً معاليه بالقول: "تواصل الوزارة اليوم جهودها لإطلاق البرامج والمبادرات الخاصة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالتدريب والدعم بما يعزز مساهمتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد وزيادة مرونته واستدامته".

وخلال كلمته في الحفل النهائي للدورة الخامسة لجائزة دبي لرواد الأعمال الذكية، أشاد سعادة هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بالأفكار والمشاريع التي قدمتها المشاريع الناشئة التي شاركت بالمسابقة، معتبراً أن التركيز في المسابقة على تقنيات المرحلة الحالية والمستقبلية كالبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي قد أثمر أفكار أعمال استثنائية تشكل إضافة نوعية لبيئة الأعمال في دبي.

ولفت الشيراوي إلى أن المسابقة تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة دبي لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وحجر الأساس في جهود الغرفة لترسيخ التحول الرقمي والذكي في كافة مجالات ممارسة الأعمال بالإمارة، معتبراً ان التناغم بين فئات المسابقة والمواضيع الفرعية لإكسبو 2020 يساهم في خلق مزيد من الفرص في مجتمع الأعمال، ويعزز مكانة دبي كمركزٍ عالمي للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف الشيراوي قائلاً:" يشكل التنوع الثري للمشاركين في المسابقة مؤشراً إضافياً على عالمية دبي ونجاحها في استقطاب اهتمام الشركات الناشئة العالمية، معتبراً أن بيئة الأعمال بالإمارة تمتلك كافة مقومات بيئة الأعمال العصرية القادرة على أن تضيف قيمة ونجاحاً للمشاريع الناشئة التي تتخذ الإمارة مقراً لها".

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة في دورتها الخامسة 315 مشاركاً، بنمو بنسبة 23% مقارنة بالدورة الرابعة من المسابقة، حيث استحوذت المشاريع الناشئة العاملة في دولة الإمارات على حوالي 82% من إجمالي المشاركين بالمسابقة، في حين بلغت نسبة المشاركين من حول العالم 18% من إجمالي المشاركات، وهو رقم استثنائي إذا ما اخذنا بالاعتبار جائحة كورونا وتأثيراتها على بيئة الأعمال في العالم.

وارتفع العدد الإجمالي للمشاركين في مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية إلى 1900 مشاركاً على امتداد الدورات الخمس الماضية، لترسخ المسابقة مكانتها العالمية كبيئة حاضنة للمشاريع الناشئة المحلية والعالمية، وتعزز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمواهب والإبداعات الشابة.

وحصل الفائزون الثلاثة على جوائز مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 ألف درهم في حين حصل المتأهلون العشر لنهائي المسابقة على مزايا مميزة وحصرية شملت توفير تدريب متخصص "bootcamp" وإتاحة الفرصة للعشر المتأهلين في المسابقة للمشاركة واستعراض حلولهم ومشاريعهم التجارية في معرض إكسبو 2020 دبي والاجتماع مع مستثمرين محتملين.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة الهامة.

وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

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