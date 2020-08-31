مراكز التسوق بدبي تمدد فترة عروض "العودة إلى المدارس" في 17 مركز تجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن تمديد فترة عروضها الخاصة بموسم "العودة إلى المدارس" مع أربعة أسابيع إضافية، وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتم تجهيز جميع مراكز التسوق المشاركة بمجموعة من العروض الرائعة وفرص أكبر للفوز. وستشهد أسابيع السحب القادمة 20 فائز، يحصل كل منهم على 5000 درهم إماراتي نقدًا.

يمكن لجميع العملاء الذين يتسوقون مقابل 200 درهم الاستمرار في التسجيل في مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري والمشاركة في السحب الرقمي. سيتم تنظيم السحوبات في التواريخ 5 و12 و19 و26 سبتمبر 2020، حيث سيحصل الفائزين على جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم.

ويهدف هذا التمديد أيضًا إلى تعزيز قطاع التجزئة، حيث يستمتع العملاء بخصومات وعروض مذهلة بالإضافة إلى فرصتهم في الحصول على الجوائز النقدية من خلال السحب الرقمي في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء المدينة.

وفي هذا السياق، قالت نانسي أوزبك، مدير عام مركز تايمز سكوير: " لقد استمتعنا دائمًا بكوننا جزءًا من حملات مجموعة مراكز التسوق في دبي الترويجية. يتمتع مركز تايمز سكوير بعملاء مخلصين يتألفون بشكل أساسي من العائلات. لقد اعتاد عملاؤنا على المشاركة في الحملات الترويجية ولاحظنا زيادة في نسبة مشاركة العملاء ، خاصة هذا العام. كما نشعر بالامتنان لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومجموعة مراكز التسوق في دبي لاستضافتها بعض السحوبات في مركزنا كما نشكر المجموعة على منحنا الفرصة للمشاركة في جميع حملاتها الترويجية".

يمكن للمتسوقين تحقيق أقصى استفادة من حملة العودة إلى المدارس الممتدة في أي من مراكز التسوق الـ 17 المشاركة. تشمل قائمة المراكز التجارية: مركز البستان، البرشاء مول، مركز الغرير، العربي سنتر، بن سوقات سنتر، برجمان، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر معيصم، دبي أوتلت مول، الاتحاد مول، الواحة سنتر، ومركز تايمز سكوير، وريف مول، وأب تاون مردف، وبالم ستريب مول، وسنست مول.

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