"طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تعيدان تفعيل شراكتهما

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف توفير خيارات سفر واسعة وسلسة وآمنة لعملائهما عبر دبي. فقد أعادت الناقلتان، إثر الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب إلى مختلف الوجهات العالمية، إحياء شراكتهما الناجحة والاستراتيجية لتزويد عملائهما بمزيد من فرص السفر بمرونة وسهولة.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات الآن السفر على رحلات الرمز المشترك إلى أكثر من 30 وجهة مع فلاي دبي، كما أصبح أكثر من 70 وجهة لطيران الإمارات متوفرة أمام عملاء فلاي دبي. وتشمل بعض وجهات فلاي دبي المفضلة لركاب طيران الإمارات كلا من بلغراد وبوخارست وكييف وصوفيا وزنجبار.

وتعليقاً على إعادة تفعيل الشراكة، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يسعدنا أن نوفر لعملائنا مجدداً الاستفادة من تكامل طيران الإمارات وفلاي دبي للوصول إلى شبكة واسعة، والاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة عبر دبي، بتذكرة واحدة وبرنامج ولاء مشترك، واستلام أمتعتهم في وجهتهم النهائية. لقد حققت الشراكة منذ إطلاقها في عام 2017 نجاحات كثيرة، وسوف نعمل معاً خلال الأشهر المقبلة لإعادة فتح المزيد من المحطات العالمية أمام عملائنا".

وأعرب حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، عن ثقته باستمرار نمو الطلب على السفر مع قيام مزيد من الدول برفع القيود المفروضة على السفر الدولي تدريجياً. وقال: "استأنفت فلاي دبي عملياتها إلى 32 نقطة عبر الشبكة منذ يونيو، ونعمل على إضافة المزيد خلال الأشهر القليلة المقبلة. لقد حددت دبي بروتوكولات قوية للصحة والسلامة شجعت على السفر، سواء للعمل أو للسياحة أو للم الشمل بين العائلات. نحن نتمتع بالمرونة لتحقيق أقصى استفادة من أسطولنا ودعم الجهود الحكومية لتشغيل رحلات الإجلاء وتعزيز عمليات الشحن. وسوف تواصل شراكتنا مع طيران الإمارات تسهيل انتقال سلس للمسافرين والبضائع عبر شبكتنا المشتركة في مرحلة التعافي".

وسوف توفر طيران الإمارات وفلاي دبي تجارب سفر تحت العلامة التجارية لكل منهما، مع المحافظة على صحة وسلامة العملاء والموظفين على الأرض وفي الأجواء كأولوية قصوى. وتنفذ الناقلتان إجراءات وقائية من "كوفيد-19" في كل خطوة من رحلة العميل، بما في ذلك التعقيم الشامل لجميع نقاط الاتصال، بالإضافة إلى وجود مرشحات HEPA المتقدمة على الطائرات، القادرة على تخليص هواء المقصورة من ذرات الغبار والمواد المسببة للحساسية والجراثيم.

ويخضع جميع ركاب الترانزيت الذين يمرون عبر دبي للفحص الحراري في المطار. ويرتدي جميع العاملين في مطار دبي الدولي معدات الحماية الشخصية PPE. ويعمل العديد من رحلات فلاي دبي إلى وجهات في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا انطلاقاً من المبنى 3، ما يسهل على العملاء مواصلة السفر على رحلات طيران الإمارات من وإلى دبي.

ويعد إبراز شهادة فحص PCR سلبية إلزامياً لجميع القادمين إلى دبي وركاب الترانزيت لضمان سلامة عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي عبر مطار دبي الدولي. وتزود طيران الإمارات جميع ركابها بطقم مستلزمات صحية يحتوي على كمامات وقفازات ومعقم يدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها السفر بثقة وراحة بال، حيث تلتزم بتغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر مجاناً لعملائها إذا ما ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" أثناء السفر بعيداً عن وطنهم.

وتشمل التغطية أيضاً المسافرين على رحلات الرمز المشترك مع فلاي دبي بتذكرة صادرة عن طيران الإمارات.

وكانت الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي قد دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في أكتوبر 2017، ولقيت استجابة جيدة من العملاء الذين استفادوا من سعة خيارات السفر، بالإضافة إلى تجربة ترانزيت سلسة عبر دبي.

وسافر أكثر من 5 ملايين راكب بين بين مختلف المدن ضمن شبكتي الناقلتين خلال العامين الأولين من الشراكة.

وفي أغسطس 2018، اعتمدت فلاي دبي برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين "سكاي واردز طيران الإمارات". ويتيح البرنامج للعملاء كسب المزيد من أميال سكاي واردز وأميال الفئة، والوصول إلى مكافآتهم بشكل أسرع والتمتع بمزيد من الامتيازات لدى ارتقائهم عبر فئات العضوية.

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