63 % نمو الإنفاق الاستهلاكي بالدولة في أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

سجل الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات المزيد من النمو للشهر الثالث على التوالي، ما انعكس بآثاره الإيجابية على أغلبية الأنشطة التجارية في الدولة، والتي عادت للنشاط تدريجياً، منذ يونيو الماضي. وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نمو معدلات الإنفاق الاستهلاكي 63 % في أغسطس الجاري مقارنة مع نهاية مارس.



ويعد الإنفاق الخاص محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، إضافة إلى الإنفاق الحكومي على المشاريع، والذي يسهم بدوره في إدامة عجلة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية والخدمية. وغطى النشاط المسجل في أغسطس أغلبية القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الفنادق الذي ارتفع فيه الإنفاق 29 % بالمقارنة مع نهاية مارس، كما شهد الإنفاق بقطاع المطاعم نمواً 75 %، فيما نما الإنفاق في قطاع الملابس ومستلزماتها 78 %. ورغم تباطؤ الإنفاق على المواد الغذائية والأدوية بنسبة 32 % خلال أغسطس مقارنة مع نهاية مارس، فإنه يبقى مرتفعاً بنسبة 23 % مقارنة مع أغسطس 2019.



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