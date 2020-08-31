اكتمال مقر «جاكوار لاند روفر» بدبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، اكتمال الأعمال في المقر الرئيسي لمجموعة جاكوار لاند روفر المحدودة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفرع الإقليمي لجاكوار لاند روفر المحدودة، في واحة دبي للسيليكون.

وأعلنت سلطة الواحة تسليم المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، على الرغم من جائحة «كورونا»، في انعكاس لرؤية دعم قطاعات الأعمال واستدامة الحركة الاقتصادية. ويعكس هذا الإعلان الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم قطاعات الأعمال والتأكيد على أهمية استدامة عجلة الاقتصاد الوطني.

أكاديمية للتدريب

ويضم المشروع، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع، أكاديمية للتدريب والتأهيل تقوم من خلالها جاكوار لاند روفر بإعداد الكوادر الهندسية والفنية والإدارية لإدارة شؤون المقر الجديد للشركة في المنطقة وفق أحدث البرامج التدريبية التي تضمن مستويات الجودة العالية التي تقدمها الشركة عبر كافة أفرع شبكتها.

معايير عالميةكما تتضمن الأكاديمية ورشة مبنية وفق أعلى المعايير العالمية لتدريب موظفي الشركة عملياً إضافة إلى صالة عرض للتدريب يستطيع من خلالها المتدربون إجراء عمليات بيع وشراء افتراضية لاكتساب كافة المهارات والخبرات الضرورية للحفاظ على مستوى عال لخدمة العملاء.

نظرة إيجابية

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «انطلاقاً من النظرة الإيجابية للمستقبل في الإمارات والرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن وضع الاستراتيجيات المتكاملة لما بعد (كوفيد19)، تحرص سلطة واحة دبي للسيليكون من موقعها كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة، على المساهمة بشكل فاعل في توفير بنية تحتية متطورة وذكية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة في اقتصاد دبي والدولة».

وأضاف أن أساليب العمل الأكثر مرونة وذكاء، والروح الجديدة والتفكير المختلف والتي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي مقومات المرحلة القادمة، مؤكداً التزام سلطة الواحة بضمان استمرارية الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، فضلاً عن تحسين المرونة الاقتصادية للإمارة.

وقال : يسعدنا اكتمال أعمال المقر الرئيسي لشركائنا «مجموعة جاكوار لاند روفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي يستفيد من البيئة الحيوية المتكاملة الداعمة للأعمال التي توفرها الواحة لتسهم في تنويع الاقتصاد.

مركبات كهربائية

تطرح جاكوار لاند روفر من خلال المقر طيفاً واسعاً من المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية ضمن سلسة طرازات تتراوح بين سيارات كهربائية بالكامل وهجينة مزودة ببطاريات قابلة للشحن وسيارات هجينة خفيفة، مع مواصلة الشركة في طرح الطرازات المزودة بالمحركات العاملة بوقود البنزين والديزل.

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