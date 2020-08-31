قطاع التجزئة في دبي يؤسس لتوجهات عالمية جديدة

المصدر: دبي - وام

شهدت دبي خلال السنوات الأخيرة تطورات متسارعة في شتى المجالات بما فيها البنية التحتية المتطورة والتقدم التكنولوجي وأصبحت مدينة ذكية وهو ما ساعد تجار التجزئة خلال فترة تقييد الحركة نتيجة جائحة «كوفيد19» من الاستمرار في ممارسة أعمالهم وبالتالي تحقيق إيرادات من المبيعات عبر التسوق الإلكتروني وتخفيف الأعباء المالية جراء إغلاق المحال التجارية ومراكز التسوق لفترة محددة، ويواكب قطاع التجزئة في دبي أحدث التوجهات والتطورات التي يشهدها قطاع التجزئة في العالم بل وينافسها ويؤسس أيضاً لتوجهات عالمية جديدة.

أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن مفاجآت «صيف دبي 2020» شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار والمقيمين وأعادت نشاط التسوق إلى طبيعته، خصوصاً مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد تقييد الحركة لعدة أشهر بسبب جائحة «كوفيد19» واستقبال دبي للسياح، لافتاً إلى أنه اعتباراً من السابع من يوليو الماضي شهدت مراكز التسوق نمواً وحركة نشطة في أعداد المرتادين والمتسوقين وكذلك المبيعات مع حرص جميع المتسوقين على التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي طبقتها الإمارات للتصدي لهذه الجائحة العالمية.

وقال: إن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تعاملت بتعاون وإيجابية مع شركائها في قطاع التجزئة في دبي لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذا الصدد والتي تضمنت إطلاق دبي ثلاث حزم تحفيزية على مراحل بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليارات درهم وهو ما يؤكد دعم قيادة دولة الإمارات الرشيدة لقطاع الأعمال وحرصها على تخفيف الأعباء المالية عليهم.

وأضاف أن «مفاجآت صيف دبي 2020» التي امتدت من الفترة 9 يوليو الماضي إلى 29 أغسطس كانت فرصة سانحة للكثير من العائلات التي اشتاقت للذهاب إلى مراكز التسوق بعد المكوث لعدة أشهر في المنازل بسبب الجائحة وهو ما مكنها من القيام بالكثير من التجارب سواء التسوق أو تناول الطعام في المطاعم التي لطالما تميزت بها دبي علاوة على قضاء أوقات ممتعة في مناطق الترفيه.

أجواء البهجة

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن المفاجآت تعتبر من الأحداث والمهرجانات المهمة على قائمة جدول فعاليات قطاع التجزئة في دبي وهو حدث ينتظره الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار كل عام بشغف كبير ويتضمن الكثير من التجارب المميزة، مشيراً إلى أن احتفالات «العيد في دبي-عيد الأضحى» وموسم «العودة إلى المدارس» أضافت المزيد من الزخم للأسواق وزيادة مبيعات مراكز التسوق والمتاجر.

تطورات الأسواق

وأشار إلى أن العلاقة القوية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص هي شراكة حقيقية، حيث ستقدم حكومة دبي كل الدعم لضمان استمرارية القطاع وبالتالي المحافظة على مكانة دبي كوجهة تسوق رائدة على مستوى العالم وستراقب تطورات الأسواق وتقديم الدعم متى استدعى الأمر ذلك، مشدداً على حرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على العمل باستمرار مع الشركاء والجهات المعنية للوقوف على آخر المستجدات ومواجهة التحديات ووضع الاستراتيجيات المناسبة وذلك بما يتوافق مع كل مرحلة.

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