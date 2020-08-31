شهادة تميز لـ«اقتصادية عجمان»

المصدر: (عجمان - وام)

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أمس على شهادة الميريت «Merit» من شركة «تي يو في هيسين» العالمية لتميزها في تطبيق أربعة أنظمة أيزو، وهي أيزو استمرارية الأعمال 22301، والصحّة والسلامة المهنية 45001، ونظام إدارة البيئة 14001، ونظام الإدارة المتكامل PAS 99.

وقال عبدالله الحمراني مدير عام الدائرة بالندب - عقب تسلمه الشهادة - إن الدائرة تطبق أنظمة الأيزو الدولية بشكل فعّال بما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، ويُساهم في خلق بيئة جاذبة لممارسة الأعمال، مؤكداً حرص الدائرة على التحديث والتطوير المستمر لأنظمة وسياسات وإجراءات عملها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوّع مستدام قائم على المعرفة والابتكار بحلول 2021.

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