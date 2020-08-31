مرافئ أبوظبي تُعتمد من برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصلت مرافئ أبوظبي، التي تتولى إدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء خليفة والتي تعد أول محطة حاويات شبه آلية وأكثرها تطوراً على الصعيد التكنولوجي في المنطقة، على شهادة برنامج اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV).

ويعكس هذا البرنامج إجمالي الإنفاق المحلي الذي يساعد في تطوير الشركات، ويساهم في تنمية قدرات الموارد البشرية ويحفز الإنتاجية في اقتصاد دولة الإمارات. ويجسد حصول مرافئ أبوظبي على الشهادة التزامها الراسخ بأن تكون من أبرز المساهمين في جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها دولة الإمارات، إلى جانب حرصها الدائم على أن تكون شركة رائدة في تطوير الكوادر المحلية الموهوبة من خلال استراتيجية التوطين المتكاملة.

ويركز برنامج اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة على ثلاثة مجالاتٍ رئيسية هي: الاعتبارات الاستراتيجية، والتوطين، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد أطلقته في عام 2018، وتوسع لاحقاً ليضم قطاعات مختلفة، كما جرى تبنّيه من قبل كل من موانئ أبوظبي والدار العقارية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وقال أحمد المُطوّع، الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي، في سياق تعليقه على هذا الإنجاز المؤسسي: «نحن فخورون بالإعلان عن حصول مرافئ أبوظبي على شهادة برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، الأمر الذي يسلط الضوء على جهودنا المتواصلة الرامية إلى دعم السعي الدؤوب للقيادة الحكيمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي».

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