«غريت بليس» تكشف عن «أفضل 50 بيئة عمل»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط» الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل عالية الثقة عن أفضل 50 بيئة عمل في الشرق الأوسط.

وتصدرت شركة دي إتش إل اللوجستية قائمة الشرق الأوسط، للمرة السادسة وللسنة الثانية على التوالي، تليها شركة «فيشر» و«سنشري فاينانشال» في المرتبة الثالثة.

واحتلت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وأكاديمية شرطة دبي، وهيلتون، وذا ون، وبلاتينيوم في اي، والخبير كابيتال، ومجموعة لاندمارك المراتب من الرابعة إلى العاشرة على التوالي. وتم اختيار أفضل بيئات العمل، من خلال التركيز على متوسط استبيان مؤشر الثقة، مع عدد الدول التي تم اعتماد المؤسسة فيها كونها أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط، وعدد الإجمالي للقوى العاملة.

وقال مازن حرب، المدير العام لمكتب «غريت بليس تو وورك» في الشرق الأوسط: لكي يتم إدراجها في القائمة، على المؤسسات تلبية معيار «غريت بليس تو وورك» المعتمد وبدرجة لا تقل عن 80% بناء على ما يقوله الموظفون عن تجاربهم في الثقة والقدرة على الوصول إلى إمكاناتهم البشرية الكاملة، بصرف النظر عن هويتهم أو ما يفعلونه، إلى جانب عدد الدول، التي تم اعتماد المنظمة فيها.

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