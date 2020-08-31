صندوق خليفة يعلن الفائزين في مخيم ريادة الأعمال الصيفي

المصدر: أبوظبي – وام

أعلن صندوق خليفة أسماء الفائزين في مخيم ريادة الأعمال الصيفي «فينشوريست» في نسخته الافتراضية، وهي مشاريع: «غو غرين» و«ريوزابل» و«ايكو دن»، حيث تمحورت أفكار أصحابها حول الاستدامة البيئية والحلول الصحية، وتراوحت أعمار المئة طالب المشاركين من 10 إلى 17 عاماً.

وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والشراكات في صندوق خليفة: «على مدار 100 ساعة من التدريب و150 ساعة من الدراسة، أظهر الطلاب أقصى درجات الالتزام المطلوب، ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.

إن من المشجع أن نرى رواد الأعمال المستقبليين يصقلون مهاراتهم المطورة حديثاً نحو خلق مفاهيم تعالج القضايا العالمية الحديثة، ويمكن أن تشكل مستقبل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ليس لديّ أدنى شك في أن هؤلاء الطلاب المتميزين لديهم القدرة على تنويع اقتصاد الإمارات من خلال مهاراتهم الريادية المبتكرة».

وأضاف:«وفر المخيم الصيفي لريادة الأعمال «فينشوريست» فرصة للشباب لتطوير مهارات جديدة، وفهم حقيقي لما يتطلبه الأمر، ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.

إننا نهدف إلى إعادة برنامج «فينشوريست» العام المقبل بالإضافة إلى توفير مبادرات وبرامج وورش عمل إضافية، من شأنها تمكين الشباب والاستمرار في تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال، وهذا نظراً للمواهب، التي تم عرضها من بعض الأعمال الشابة في الإمارات». وقالت تغريد البريكي «تميز»:«قدمنا مفهوماً يوفر للمرضى خدمات العلاج الفيزيائي في المنزل.

من خلال تطبيق تميّز، نجمع سوياً المعالجين الفيزيائيين مع المرضى في الوقت الفعلي، ثم يتم حجز جلسة في منزل المريض. وبعد العلاج، يتمكن المرضى من الوصول إلى معالجهم لمتابعة علاجهم من خلال الإنترنت على التطبيق بكل سهولة ويسر».

وقالت ريان تاوتاو «ريوزابل»:«فكرة مشروع فريقنا ركزت على كيفية نفي مشكلة الأكثر من 300 مليون طن من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي انتشرت بكثرة في المحيط، بالإضافة إلى الأطنان الأخرى، التي تملأ مدافن النفايات حول العالم. الفكرة من وراء شركتنا هي إنتاج عبوات يمكن دمجها مع المنتج. ستكون عبوتنا الأولى للشامبو، حيث من خلال استخدام تقنية Notpla، ستذوب العبوات غير الضارة بجانب الشامبو عند ملامستها للماء».

وقالت فاطمة المزروعي «إيكو دن»: فكرتنا هي تقليل كمية البلاستيك، الذي يستخدم لمرة واحدة في العالم. تنتج «إيكو دن» أكياس قماش قابلة لإعادة الاستخدام بحجم عربة لرحلات التسوق، لإلغاء استخدام الأكياس البلاستيكية المتعددة.

جولات

بدأت الجولة الأولى من المخيم الصيفي لصندوق خليفة في يوليو الماضي، ثم تلتها الجولة الثانية في أغسطس، وذلك لضمان برنامج مخصص ومفيد لجميع الفئات العمرية. بعد جولات متعددة للبرنامج التعليمي لريادة الأعمال، تلقى أكثر من 100 طالب ما يزيد على 100 ساعة من التدريب وأكثر من 150 ساعة من الدراسة المستقلة قبل طرح أفكارهم المتكاملة على لجنة من رواد الأعمال الإماراتيين.

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