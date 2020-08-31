«مبادلة» تدعم فريق إدارة «سند» للارتقاء بالطيران والخدمات الصناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، صندوق الاستثمار السيادي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، عن تعيينات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا في مجموعة «سند»، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لدعم أهداف المجموعة بتوفير حلول متكاملة وشاملة لقاعدة عملائها العالميين من خلال كل من «سند لتقنيات الطيران» و«سند لتقنيات الطاقة» و«سند كابيتال».

وتم تعيين تروي لامبيث رئيساً تنفيذياً لمجموعة «سند» مع استمراره في منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «سند كابيتال»، والتي استلم قيادتها منذ إطلاقها لأول مرة في العام 2009.

وبدوره، سيشغل منصور جناحي منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند مع استمراره في شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتي «سند لتقنيات الطيران» و«سند لتقنيات الطاقة»، المنصب الذي يشغله منذ شهر مارس من العام 2018. وتأتي هذه التعيينات لدعم جهود مبادلة الهادفة إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لصناعة الطيران والخدمات الصناعية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سند» والمدير التنفيذي لوحدة مبادلة لصناعة الطيران: «ساهم كلٌ من «تروي لامبيث» و«منصور جناحي» في نمو وتطور مجموعة «سند» بشكل كبير، وكان لهما دورٌ مهم في تحقيق التكامل بين شركاتها وعملياتها لتقديم مجموعة من الخدمات والحلول الشاملة التي تلبي احتياجات السوق».

وشهدت «سند» منذ العام 2016 نمواً كبيراً من خلال توفير خدماتها لقاعدة متنامية من العملاء حول العالم من مقرها الرئيسي في أبوظبي.

ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها المجموعة، توقيع عقد ضخم لصيانة المحركات بقيمة 23 مليار درهم بين شركتي «رولز رويس» و«سند لتقنيات الطيران»، وتوقيع شركة «سند لتقنيات الطاقة» عقداً آخر لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لشركة «شمس»، إضافة إلى عقد لتأجير المحركات بين «سند كابيتال» والاتحاد للطيران بقيمة مليار درهم.

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