مصر للطيران تُكثّف رحلاتها عبر مطار الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

يبدأ مطار الشارقة اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل، استقبال رحلة يومياً لشركة مصر للطيران التي قامت بزيادة عدد رحلاتها الأسبوعية لاستيعاب النمو في الطلب على السفر من الوجهات في جمهورية مصر، الأمر الذي سيسهم في زيادة خيارات السفر المتاحة أمام المسافرين في إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

ويعزز إطلاق الرحلات اليومية بين الشارقة والقاهرة من مجالات النمو المستدام ويُرسّخ المكانة المتزايدة التي بات يحتلها المطار كمركز إقليمي ودولي للطيران، كما أن الجدول الجديد لرحلات الناقلة المصرية سيتيح للمسافرين القادمين من القارة الأفريقية فرصة لتجربة مجموعة الخدمات والمرافق المميزة التي يقدمها مطار الشارقة.

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