«سيفن تايدز» تعين مقاول مشروع سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سيفن تايدز لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية تعيين شركة «إيرولينك»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها مقاولاً رئيسياً لمشروعها السكني سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا الواقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي. وتأسست شركة إيرولينك في أيرلندا في عام 2001، قبل أن تبدأ أعمالها في منطقة الشرق الأوسط عام 2008، عبر مكاتبها في كل من دبي وأبوظبي.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سفن تايدز: «في الوقت الحالي، يجري العمل في الموقع على قدم وساق، وبفضل تجربتنا الناجحة مع شركة إيرولينك في مشروعنا الآخر سيفن بالم في نخلة جميرا، فإننا نتوقع أن تسير الأمور بوتيرة متسارعة وحسب ما هو مخطط له».

وتبلغ قيمة المشروع أكثر من مليار درهم، ومن المتوقع تسليمه بالكامل بحلول الربع الثاني من 2023. يقع والمشروع ضمن «كلاستر زد» في مركز دبي للسلع المتعددة مقابل فندق مونتجمري وملاعب الغولف ومجمع تلال الإمارات، كما يتميز بمساحته الواسعة، التي تصل إلى 3.5 ملايين قدم مربعة، ويمكن الوصول إليه بالسيارة بكل يسر وسهولة، هذا فضلاً عن قربه من محطة المترو.

ويتألف المشروع من 2,744 وحدة عقارية، منها 2,617 شقة سكنية، فضلاً عن 78 شقة فندقية. ويتميز تصميم سيفن سيتي بوجود منصة مشتركة تضم مطاعم عدة مطلة على البحيرة.

ويضم أيضاً مساحة واسعة لمتاجر التجزئة والتي تبلغ 49 متجراً، وموقف للسيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 2,617 سيارة، وموقف للزوار يتسع لـ 312 سيارة. وكانت «سيفن تايدز» أعلنت عن بيع كل الوحدات السكنية من المرحلة الأولى للمشروع، خلال أقل من أسبوع، في حين سيتم طرح الوحدات الأخرى في الوقت المناسب.

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