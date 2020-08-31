كلية دبي للسياحة تحصل على الاعتماد الدولي من معهد الضيافة

المصدر: دبي - البيان

حصلت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» على الاعتماد الدولي لثمانية من برامج الشهادات والدبلوم من معهد الضيافة المتخصص بتنمية مهارات الموظفين العاملين في قطاع السياحة في شتى أنحاء العالم.

وتتوزع البرامج الثمانية المعتمدة على برنامج الشهادات، وبرنامج الدبلوم ضمن التخصصات التالية: فنون الطهي، والفعاليات، والضيافة، والسياحة. وقد قامت كلية دبي للسياحة بتطوير هذه البرامج لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تلبية الطلب على الكفاءات الشابة في القطاع، بالإضافة إلى تأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في الأماكن، التي تتطلب التواصل المباشر مع السياح، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي لتنمية السياحة.

ويضم معهد الضيافة، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أعضاء خبراء ومهنيين في أكثر من 100 دولة يمثلون قطاعات الفنادق وخدمات الطعام والترفيه والسياحة والمؤسسات الأكاديمية. كما أنه هيئة دولية معترف بها، تمنح الاعتراف والاعتماد لبرامج التعليم المتعلقة بالضيافة والترفيه والسياحة، ويشتهر أيضاً بتقييمه الدقيق للبرامج التعليمية، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة دولياً.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «حصول الكلية على الاعتماد الدولي من معهد الضيافة يؤكد سلامة وتكامل معاييرنا الدولية في مناهجنا، وهو ما يسمح لنا بتوفير أفضل أساليب التدريب والتعليم لطلبتنا، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع. والحصول على هذا الاعتماد من جهة دولية مرموقة يعد أيضاً تأكيدا على التزام الكلية المستمر نحو التميز، بما يضمن تأهيل طلبتنا لسوق العمل».

وقال بيتر داكر، الرئيس التنفيذي لمعهد الضيافة: «توفر كلية دبي للسياحة برامج مميزة في التدريب المهني، ونعتقد أن برامج الشهادات والدبلوم التي تقدمها الكلية تتوافق مع أعلى معايير الجودة، وبالتالي ستكون قادرة على تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة المطلوبة، ليتمكنوا من الارتقاء بمسيرتهم الوظيفية في قطاع الضيافة مستقبلاً».

وأشادت لجنة الاعتماد في المعهد بالتعديلات التي أجرتها الكلية لمواجهة تحديات جائحة «كوفيد 19» من خلال تسهيل منصات التعلم الإلكتروني، وخلق بيئة تعلم افتراضية تغطي مختلف جوانب البرنامج، إلى جانب دعم الطلبة لتطوير مهاراتهم المهنية. كما حرصت الكلية على سلامة طلابها وجعلتها في مقدمة أولوياتها.

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