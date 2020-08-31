الإمارات تشارك في اجتماعات اقتصادية عربية

المصدر: (القاهرة – وام)

تشارك الإمارات في أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري، يوم الخميس المقبل، عن بعد، فيما عقد أمس اجتماع اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، الذي مثل الدولة في الاجتماع، إن الاجتماعات التحضيرية للمجلس، بدأت أمس باجتماع اللجنة الاجتماعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة وإعداد الملف الاجتماعي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن الملف الاجتماعي يتضمن 5 بنود رئيسة، منها طلب لبنان «تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً، لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت»، فيما يتم غداً مناقشة بند حول «التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 - الجوانب الاجتماعية»، حيث يتم مناقشة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كوفيد 19- الوضع الحالي والتصور لما بعد «كورونا»، فضلاً عن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة - الجوانب الاجتماعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز