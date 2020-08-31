596 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 596 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 179 مبايعة، بقيمة 316.65 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 140.47 مليون درهم و151 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 176.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات. وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 262.38 مليون درهم، منها 35 رهن أراض بقيمة 231.9 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 30.48 مليون درهم، أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 110 ملايين درهم، ورهن في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 33 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات، بقيمة 17.64 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 7 ملايين.

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