«ميلينيوم» تطلق عملياتها الدولية بدبي لدعم قطاع التمويل الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ميلينيوم لحلول الاتصالات والمعلومات، والمزود للحلول المصرفية لقطاع التمويل الإسلامي، بدء إدارة عملياتها الدولية بدبي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه أن تصل أصول التمويل الإسلامي إلى 14 تريليون درهم بحلول عام 2023. وبلغت الأصول المالية الإسلامية العالمية 2.5 تريليون دولار في عام 2018، تمثل الأصول المصرفية الإسلامية منها 70% أو 1.72 تريليون دولار من المتوقع أن ينمو إصدار الصكوك إلى 115 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من الأزمة الحالية، وذلك وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز.

وقال محمود حسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميلينيوم إنفورميشن: في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي أحدثت تغيرات هائلة بالقطاع المالي العالمي، تحتاج البنوك الإسلامية إلى الانتقال إلى الجيل الجديد من الحلول المصرفية الأساسية التي يمكن أن تتزامن مع حلول التكنولوجيا المالية الجديدة دون الإخلال بالنظام المصرفي الشامل، لهذا السبب، أنشأنا عملياتنا الدولية في مدينة دبي للتواصل مع غالبية البنوك الإسلامية ومساعدتها على الانتقال إلى نظامنا المصرفي الإسلامي الأساسي الحديث «أبابيل» وهو حل يغير قواعد لعبة قطاع البنوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونعتقد أن معظم الأنظمة المصرفية الأساسية الحالية ستصبح قديمة مع زيادة التغيرات في التكنولوجيا المالية، وسيتعين على البنوك الانتقال إلى أنظمة الجيل الجديد في السنوات 3-5 المقبلة.

و«أبابيل»، الذي تم تنفيذه في 500 فرع من 14 مصرفاً ومؤسسة مالية غير مصرفية، هو حل مصرفي أساسي متطور شامل للخدمات المصرفية الإسلامية التي تغطي جميع مجالات الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تم تصميم المحرك الرئيسي لأبابيل على أنه حل متوافق مع الشريعة الإسلامية، وليس منتجاً ثانوياً لتطبيق مصرفي تقليدي، واليوم يتم استخدام أبابيل بشكل رئيسي بعدد كبير من البنوك الإسلامية.

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