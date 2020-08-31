تعاون بين «الإمارات الإسلامي» و«نخيل» لتمويل المنازل

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، التعاون مع شركة «نخيل»، لإطلاق عرض لتمويل المنازل لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الراغبين بشراء المنازل في مشروع «فلل ند الشبا».

ويمكن للمستثمرين من مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الاستفادة من تمويل يصل حتى 85 % من قيمة العقار، بأسعار منافسة، تبدأ من نسبة ثابتة مقدارها 3.19 % لمدة عامين. ويقدم المصرف أيضاً حسماً بنسبة 50 % على الرسوم الإدارية، وإعفاءً من رسوم التقييم، وأسعار الربح تستند إلى سعر الربح المحدد بين المصارف الإماراتية «إيبور»، بعد انتهاء مدة الربح الثابتة.

يقع مجتمع «فلل ند الشبا» الجديد، والمسور التابع لشركة «نخيل»، في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن من قبل المواطنين بدبي، ويضم 1572 فيلا فاخرة جاهزة للسكن، مؤلفة من 4 و5 غرف نوم، مستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط والمغربي.

تضم الفلل الجديدة مساحات للمعيشة واسعة، وغرفة للخادمة، مع مدخل منفصل، وحمامات داخل جميع غرف النوم، وشرفات رحبة، وحديقة واسعة، وموقف خاص مغطى يتسع لسيارتين، وبأسعار تبدأ من 2.398 مليون درهم.

وسيضم المجتمع مركزاً للتجزئة والترفيه خاصاً به، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2021، وتشمل المرافق سوبر ماركت سبينس، وصالونات للرجال والنساء، ومطعماً، ومقهى، وصيدلية، وحوض سباحة، وملعباً رياضياً.

وكعرض ترويجي، يمكن للعملاء الراغبين بشراء الفلل مباشرة من شركة «نخيل»، الاستفادة أيضاً من رسوم خدمات مجانية لمدة 5 سنوات، و2 % رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إضافة إلى قسيمة مجانية شرائية للأجهزة المنزلية بقيمة 15000 درهم.

وقال فريد الملا نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: «بما أن تمويل المنازل يشكل جانباً كبيراً من عملياتنا، يسعدنا أن نوفر لمتعاملينا فرصة امتلاك المنازل في مجتمع سكني جديد وفاخر بدبي، ونحن على ثقة بأن هذا العرض سيدعم الاهتمام المتزايد بقطاع العقارات في الإمارات، وسيحظى باستحسان واسع بين متعاملينا من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي».

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