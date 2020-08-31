سوق دبي المالي يعتمد شركة بي إتش مباشر صانع سوق

المصدر: دبي- البيان

اعتمد سوق دبي المالي، شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، كصانع سوق. وتتيح هذه الرخصة لشركة بي إتش مباشر، توفير السيولة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش مباشر: «اعتمادنا من قبل سوق دبي المالي، كصانع سوق، يشكل قيمة مضافة إلى مجموعة الخدمات المقدمة لعملائنا. كما ستمكن هذه الخطوة، الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، من تعزيز سيولة الأسهم، وتحقيق توازن البيع والشراء مع شركة بي إتش مباشر».

خدمات وتسهيلات

وأشاد السعدي بجهود سوق دبي المالي في تسهيل وتوفير العديد من الخدمات في سبيل تنمية ودعم الأعمال التجارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، قائلاً: «نتوجه بالشكر لسوق دبي المالي، على تقدير شركة بي إتش مباشر، كشركة مالية موثوقة، وجزء لا يتجزأ من البنية التحتية لسوق رأس المال في الإمارات».

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «لا يدخر سوق دبي المالي جهداً من أجل توفير خدمات وآليات لتنشيط التداول، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من شركات الوساطة الرائدة المعتمدة في السوق.

وقد طور السوق خلال السنوات الماضية، أطراً تنظيميةً عالمية المستوى، لترسيخ مكانته الرائدة وجاذبيته الكبيرة، عبر تقديم خدمة صناعة السوق، وغيرها من الخدمات الداعمة لأنشطة التداول، وتعزيز السيولة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ويسعدنا الترحيب بشركة بي إتش مباشر، كصانع سوق معتمد، ليرتفع بذلك عدد الشركات الموفرة لهذه الخدمة في سوق دبي المالي، إلى 6 شركات وساطة.

ونحن نتطلع لأن تكتسب خدمة صناعة السوق، مزيداً من الزخم في المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على الشركات المدرجة والمستثمرين والوسطاء على حد سواء».

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