«الواحة كابيتال» تطلق صندوقاً استثمارياً مفتوحاً متوافقاً مع الشريعة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «الواحة كابيتال»، التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها، أمس، إطلاق «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت»، وهو صندوق استثماري مفتوح، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويركّز الصندوق على الاستثمار في عوائد الدّخل الثابت في أسواق الصكوك والسندات، ويوفر فرصاً استثمارية في الأسواق العالمية، وتسعى الشركة من خلاله إلى جذب أكثر من 500 مليون دولار. وينضم الصندوق الجديد إلى 3 صناديق استثمارية ناجحة أخرى، أطلقتها شركة «الواحة كابيتال» سابقاً، ضمن قطاع إدارة الأصول التابع لها.

طلب متزايد

وقال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي لشركة «الواحة كابيتال»: تضمّ صناديقنا الاستثمارية الحالية، بعض الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويأتي إطلاق «صندوق الواحة الإسلامي للدخل»، تلبيةً للطلب المتزايد من عملائنا خلال السنوات الماضية، على تطوير صندوق استثماري متوافق بالكامل مع الشريعة.

ونحن على ثقة من أن الصندوق الجديد سيحظى بقبول واسع النطاق من الراغبين في الاستثمار في أنشطة وأصول وقطاعات تجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن الصندوق الجديد يتجنّب الاستثمار في الأنشطة أو الأصول المحظورة، أو المثيرة للجدل، أو قطاعات الأعمال المتقلبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق الجديد يوجّه استثماراته بشكل خاص نحو الشركات ذات المديونية المنخفضة نسبياً. وتدير «الواحة كابيتال» 3 صناديق استثمارية ناجحة.

ومنذ إطلاقه في 2012 وحتى نهاية 2019، حقق «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي يستثمر في الأسواق الناشئة، عوائد تراكمية فاقت 180 %. وتفوّق الصندوق في أدائه على الصناديق المنافسة، ونجح في تسجيل أرباح سنوية متواصلة لمستثمريه.

وفي 2014، أطلقت «الواحة كابيتال» «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي حقق عوائد تراكمية بنسبة 175 % منذ ذلك الحين. وبحسب مؤشر ستاندرد آند بورز الخاص بالأسواق المالية العربية، اتصف أداؤه بالثبات خلال نفس الفترة.

أما «صندوق الواحة للاستثمار في القيمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فقد سجل عوائد بنسبة 25,34 % في عام 2019، وبإجمالي 56,1 % منذ إطلاقه في 2015.

ويهدف هذا الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل، مع فترة احتفاظ تقدّر بثلاث سنوات، ويركز على الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يتوافق مع فلسفته الاستثمارية في قيمة الأسهم.

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