دبي تنقذ موسم الكرز الأسكتلندي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

وصفت صحيفة «ذي كوريير» الأسكتلندية سوق دبي بقطعة من الكرز على كعكة المزارعين الأسكتلنديين، وذلك في إشارة إلى استيراد دبي كميات كبيرة من الكرز الأسكتلندي خلال الصيف الجاري.ونشرت الصحيفة تقريراً عن أهمية دبي لمزارعي الكرز الأسكتلنديين، وذكرت في تقريرها أن دبي تحديداً كان لها الدور الأكبر في إنقاذ موسم الكرز الأسكتلندي من الخسائر.

وتضمن التقرير مقابلة مع أحد المزارعين، وهو إيوان ماكنتاير، الذي صرح بأنه صدر الأسبوع الماضي طناً من الكرز إلى دبي، مؤكداً أن هذه الصفقة تُعد ذروة الأرباح التي حققها في موسمه الحالي القصير، حيث درت عليه أرباحاً متميزة.

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