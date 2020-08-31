«الإمارات لقيادة السيارات» ترفع تملك الأجانب إلى 49 %

المصدر: (أبوظبي - البيان)

صادقت الجمعية العمومية لشركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، على تعديل النظام الأساسي للسماح بفتح تملك الأجانب لأسهم الشركة بالحد الأقصى البالغ 49 %.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، إن هذا القرار مشروط بالحصول على موافقة الجهات المختصة. كما صادقت الجمعية على انتخاب عضوي مجلس إدارة، عوضاً عن العضوين المستقيلين، حيث تم انتخاب كل من خليفة عبد الله خميس الرميثي، ونادر أحمد الحمادي.

ولم يشهد السهم أي تداولات أمس في سوق أبوظبي، ليبقى عند إغلاقه السابق بحدود 11.92 درهماً. وكان أعلى سعر حققه السهم خلال العام الجاري، عند 12 درهماً، بينما كان الأدنى عند 7.96 دراهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز