دبي ضمن المدن الأكثر شعبية في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة الأولى شرق أوسطياً والمرتبة السابعة على مستوى العالم، ضمن قائمة المدن الأكثر شعبية في العالم 2020 وفقاً لتقرير «أكثر المدن شعبية في العالم» الذي أصدره أمس موقع «Visual Capitalist» العالمي المتخصص في توجهات السفر العالمية ومقره فانكوفر، وركز فيه على السفر الفاخر والتوجهات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح حول العالم بعد «انجلاء» جائحة كورونا.

وتفوقت دبي في التصنيف الذي استند فيه الموقع على بيانات لـ «يورومونيتور إنترناشونال» على مدن نيويورك وكوالالمبور وروما وطوكيو ولشبونة وفانكوفر وكوبنهاغن، وبحسب التقرير سجلت دبي بين عامي 2017 و2019 نمواً في عدد الزوار بنسبة 3.4%.

وتصدرت مدن مثل هونغ كونغ وبانكوك ولندن تصنيفات وجهات المدن لسنوات، وفي عام 2019، سافر 1.5 مليار شخص دولياً، وبحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يمكن أن يكون هناك 1.8 مليار سائح عام 2030- ما يزيد قليلاً على واحد من كل خمسة أشخاص يسافرون حول العالم. وتابع التقرير أن الملايين من المسافرين تواقون للسفر، والشغف للسفر لا يمكن إنكاره، وأصبح هؤلاء السياح قوة حياة رئيسية للعديد من هذه الوجهات، ونعمة لصناعة السفر الدولية.

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